Arezzo, La replica dell'Azienda alla lettera aperta di Santori

La Asl replica alla lettera aperta del professor Claudio Santori sul caso dell’esame delle piastrine. La precisazione arriva dal direttore del Dipartimento di medicina del laboratorio e trasfusionale. "L’esame posto all’attenzione del paziente relativo alle piastrine è un esame non eseguito in area vasta Sud est perchè obsoleto e non fornisce informazioni esaustive secondo le evidenze cliniche attuali. In riferimento al test di laboratorio NT-proBNP (richiesto per indagare la funzionalità cardiaca), non rientra, in base alla normativa attuale, nei livelli essenziali di assistenza. Essendo una prestazione di recente introduzione, l’Azienda per ora effettua questo test ai ricoverati in casi selezionati e dietro attenta valutazione clinica. Superata la fase di validazione dell’uso in ospedale, il test sarà eseguibile anche in regime ambulatoriale a pagamento, proprio perché non incluso nei Lea".