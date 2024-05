Arezzo Ballet. Una giornata di audizioni

Una giornata di audizioni per il secondo anno accademico del Cab - Collettivo Arezzo Ballet, la prima formazione di danza in rappresentanza della città di Arezzo. L’appuntamento, fissato per oggi nei locali dell’Alfa Ballet, è rivolto a danzatori e danzatrici a partire dai sedici anni di età di scuole di tutta Italia che verranno selezionati per vivere un comune percorso di alta formazione e di perfezionamento finalizzato a una futura carriera professionale. Il progetto è promosso dall’associazione Progetti Per La Danza con la direzione artistica di Stefania Pace e sarà sviluppato attraverso otto mesi di lezioni dall’ottobre del 2024 al maggio del 2025 finalizzate a raggiungere un duplice obiettivo: fornire agli allievi selezionati una preparazione individuale per il superamento di audizioni, casting e concorsi, e costituire un collettivo per realizzare coreografie da presentare in Italia e all’estero. Il primo anno accademico del Cab ha riunito sedici danzatori e danzatrici di diverse zone della penisola, comprese Valle d’Aosta e Piemonte, che negli ultimi mesi hanno studiato insieme in terra d’Arezzo con maestri di spessore internazionale e hanno vissuto le emozioni di mettere in scena le loro prime esibizioni collettive. L’entusiasmo e la partecipazione registrati hanno motivato la Progetti Per La Danza a dare continuità al progetto e a ripartire ora con un ulteriore ciclo di audizioni per costituire un nuovo gruppo con un massimo di venti allievi a cui proporre il percorso del secondo anno, con l’incontro inaugurale previsto oggi a partecipazione gratuita. Gli allievi del Cab, oltre a lavorare insieme nella messa in scena di coreografie, potranno vivere un intenso programma didattico volto a fornire una crescita per una futura professione nel mondo del ballo: le lezioni di danza classica, contemporanea e moderna saranno unite a laboratori coreografici, alla preparazione atletica, a seminari di storia della danza e teoria della danza, e ad approfondimenti utili in ambito lavorativo relativi a contratti, retribuzioni o fiscalità. "Il progetto - ricorda Anna Pagano, presidente Progetti Per La Danza - nasce con l’obiettivo di fornire ai ballerini la preparazione per il superamento di casting, audizioni e concorsi"