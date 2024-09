Aperiwine Party alla Tenuta di Frassineto

Stasera dalle ore 19.30 alle 23.30, alla Tenuta di Frassineto torna "Aperiwine Party" per il suo ultimo appuntamento estivo. Nella strada vicinale del Duca, in località Frassineto, si rinnova ancora una volta il connubio tra i migliori vini della cantina e le eccellenze gastronomiche del territorio aretino per una serata unica. La dimensione incantata che avvolge la tenuta nelle sere d’estate e la magia della chitarra di Andrea Ciotti introdurranno i partecipanti a una apericena dal menu gustoso, con tanti prodotti della tradizione locale, da abbinare a un calice di vino. L’iniziativa si svolge dopo il recente successo al Gusto dei Guidi 2024, uno degli eventi più importanti della Toscana legati alla cultura enologica, durante il quale Sirah Rosé, prodotto da uve syrah, e Maestro della Chiana, prodotto da uve cabernet franc e petit verdot, si sono aggiudicati il primo premio nelle rispettive categorie. I partecipanti ad "Aperiwine Party" potranno però scegliere di degustare anche Spumante Metodo Classico prodotto da uve chardonnay, Rancoli prodotto da uve vermentino, e tutte le altre etichette presenti nel wineshop. "Aperiwine Party" è l’occasione per conoscere nel modo migliore la Tenuta di Frassineto.