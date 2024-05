Al via Cortona On The Move. Fotografi da tutto il mondo

Sono 22 le mostre di cui 4 collettive, con fotografi provenienti da tutto il mondo. 6 le location proposte e 4 i mesi di permanenza in città. Ancora una volta importanti i numeri del festival internazionale di fotografia Cortona on The Move, in programma dall’11 luglio al 3 novembre. La manifestyazione è stata appena presentata nella sede delle Gallerie D’Italia a Torino.

Il "clou" della manifestazione sarà, come ogni anno, nelle giornate inaugurali del festival (11-14 luglio), quando a Cortona arriveranno i più grandi esperti nazionali e internazionali del mondo della fotografia, impegnati in eventi, presentazioni, talk e workshop. "Il festival si apre a un pubblico sempre più vasto - spiega Veronica Nicolardi direttrice del festival - come con la nuova mostra interamente pensata per i bambini, diventando un palcoscenico per l’espressione artistica e la discussione critica, dove la fotografia diventa strumento per comprendere e trasformare il mondo. Rimangono al centro della mission del festival la produzione di contenuti originali e inediti, l’interazione con il territorio, la prospettiva internazionale e le collaborazioni che promuovono la contaminazione culturale" spiega Veronica Nicolardi, Direttrice del festival.Body of Evidence è il tema dell’edizione di quest’anno. "Sin dalla nascita della fotografia, il corpo si è subito imposto come uno dei soggetti principali del nuovo mezzo.

Il corpo da scoprire, da denudare, da osservare", racconta Paolo Woods direttore artistico di Cortona On The Move. "Il luogo dei piaceri ma anche dei dolori, vulnerabile e potentissimo". Ad affiancare Paolo Woods alla direzione artistica del festival, quest’anno ci sarà anche il collettivo Kublaiklan, nato e cresciuto all’interno di Cortona On The Move, responsabile della curatela fotografica. Tra i protagonisti di quest’anno ci sono Myriam Boulos, Carmen Winant e Philip Montgomery, tutti e tre presenti con progetti esposti per la prima volta in Italia. Boulos porta a Cortona il lavoro Sexual Fantasies sulle fantasie sessuali femminili in medio-oriente, mentre Carmen Winant esporrà The Last Safe Abortion sul tema dell’aborto. Montgomery sarà presente con l’acclamato American Mirror sulle fratture interne della società americana, oggi più che mai attuali in vista delle prossime elezioni. Anche il lavoro Restraint and Desire della coppia di fotografi Ken Graves, scomparso nel 2016, ed Eva Lipman sarà a Cortona per la prima volta in Europa e in Italia. Tra le collettive figura quella dedicata alla relazione simbiotica (e spesso fragile) tra la Terra e l’essere umano prodotta da Cortona On The Move in partnership con Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia. In collaborazione con Medici Senza Frontiere sarà proposta la produzione di Rehab Eldalil giovane artista egiziana che ha realizzatoall’interno dell’Ospedale di chirurgia ricostruttiva ad Amman, in Giordania. Novità di questa edizione è la mostra interamente pensata ed allestita per i visitatori più piccoli e le loro famiglie: con Giro Giro Corpo.