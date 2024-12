Adesso: mozione per il rilancio del centro storico approvata

Arezzo, 30 dicembre 2024 – Durante il Consiglio Comunale di sabato 28 dicembre, la mozione presentata dal gruppo Adesso Riformisti per Sansepolcro, riguardante le iniziative per la rivitalizzazione del Centro Storico, è stata approvata all'unanimità.

Un risultato che rappresenta una vittoria condivisa per l'intera comunità. "Questo voto unanime dimostra che, quando si tratta di temi fondamentali come il futuro del nostro centro storico, è possibile superare le divisioni politiche per lavorare insieme nell'interesse dei cittadini.

È un segnale di speranza per Sansepolcro e per tutti coloro che credono nel potenziale della nostra città" - ha dichiarato Michele Gentili, capogruppo di Adesso Riformisti.

La mozione, costruita attraverso il confronto con commercianti, associazioni e cittadini, prevede una serie di azioni concrete, tra cui: − Istituzione di un tavolo permanente di concertazione, che coinvolga rappresentanti delle categorie economiche, amministrazione comunale ed esperti, per monitorare i progressi e pianificare ulteriori interventi. −

Agevolazioni fiscali per incentivare nuove attività e riqualificare quelle esistenti. − Incentivi per affitti calmierati per rivitalizzare i locali sfitti. − Investimenti in promozione turistica e il coinvolgimento di esperti per sviluppare strategie condivise.

"Ringrazio tutti i consiglieri che hanno sostenuto questa proposta e soprattutto, i cittadini e i commercianti che ci hanno aiutato a costruire una visione condivisa. Ora ci aspettiamo che il Sindaco e la Giunta trasformino questo impegno in azioni concrete e tempestive" - ha aggiunto Gentili.

Il gruppo Adesso Riformisti per Sansepolcro continuerà a vigilare affinché quanto approvato oggi venga realizzato nei tempi previsti.

Questa mozione rappresenta un importante inizio di un percorso condiviso, che ci auguriamo possa portare a risultati significativi per il futuro del centro storico e dell’intera comunità di Sansepolcro.