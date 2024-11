A tutto teatro. Notte Virginian. Le altre ribalte

Domenica a teatro tra spettacoli per famiglie e messe in scena in vernacolo. Si chiama Party Time, e sarà una festa la nuova stagione del teatro Virginian di via de Redi ad Arezzo diretto da La Filastoccola e Daniele Marmi. La cuoca Primavera è lo spettacolo che va in scena oggi domenica 3 novembre alle 17 con Chiara Cervati e Alice Natale. Ogni frutto ha una stagione ed ogni stagione può sfruttare i suoi tesori...Una cuoca pasticciona che, raccontando mille storie, in compagnia di un amico molto particolare, ci accompagna nel mondo della frutta e della verdura di stagione. In scena la compagnia bresciana Centopercento Teatro con Chiara Cervati e Alice Natale per la regia di Chiara Cervati. Alla ricerca della ricetta perfetta, la cuoca mostra a grandi e piccini quali siano i frutti e le verdure che appartengono ad ogni stagione. Riuscirà la nostra cuoca a capire cosa fare tra zucchine, peperoni, cavoli, castagne, pere mele e albicocche? Prosegue la nuova Stagione teatrale del Teatro Moderno di Tegoleto. Ben 16 gli spettacoli in cartellone fino a marzo 2025. Oggi alle 16 la Compagnia Teatrale Micromega di Verona porterà sul palco "Mi piazzo in banca e non se ne parla più" con adattamento e regia di Matteo Spiazzi. Nuovo appuntamento targato Diffusioni KIDS per la stagione 24/25 del teatro auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini quello di oggi, alle 17:00 quando andrà in scena la compagnia Teatrino dei Fondi con Nocchiopinocchio. Interpretato da Enrico Falaschi, drammaturgia e regia di Andrea Mancini, uno spettacolo per bambini e bambine dai 5 anni in su, la storia di questo personaggio stanco di ciò che racconta, costruita con le tecniche della narrazione, ma anche a partire dal testo originale di Collodi. Un testo alla fine molto semplice, che riesce ad adattarsi e a farsi apprezzare da ogni tipo di pubblico, con momenti davvero irresistibili; una storia raccontata a partire dalle scenografie di Emanuele Luzzati, con l’enorme Balena, ma anche i Carabinieri e naturalmente Pinocchio.

A.B.