Firenze, 18 ottobre 2017 - La Fiorentina si prepara alla sfida esterna con il Benevento (domenica 22 ottobre alle 15) conscia del fatto che il rischio maggiore sta nello snobbare un'avversaria ancora a zero punto dopo otto partite nel suo primo anni di serie A. Prendere sotto gamba questo impegno sarebbe un errore fatale. Così, nella mattinata primaverile di metà ottobre in un allenamento aperto ai giornalisti, il tecnico viola Stefano Pioli fa lavorare i suoi sull'intensità, sui ritmi alti, il possesso e il recupero della palla e sui duelli individuali. Lavoro sul campo dopo una seduta in palestra, il tutto chiuso dalla classica partitella.

Lavoro a parte per gli infortunati Saponara (in palestra) e Gil Dias (esercizi sul campo) e lavoro personalizzato per Babacar. Nel caso dell'attaccante senegalese, però, non si tratta di problemi fisici, ma di un programma che prevede, a rotazione, lavoro differenziato per tutti i giocatori.