Strage Calenzano, assessore regionale Monni: “Scenario apocalittico”

L'assessora regionale alla protezione civile della regione Toscana ha descritto come “apocalittico” lo scenario che i soccorritori si sono trovati di fronte nell’incendio al deposito Eni di Calenzano, in provincia di Firenze. L’esplosione ha provocato il crollo di una palazzina e compromesso l’edificio in cui si trovano gli uffici. Secondo le fonti ufficiali, due persone sono state trovate senza vita e nove trasportate e ricoverate negli ospedali, mentre sono tre i dispersi.