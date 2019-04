Lido di Camaiore, 14 aprile 2019 - La quarta edizione della Lido Run è stata vinta da Hicham Midar (La Galla Pontedera) in 32'06''. Una bella edizione con l'arrivo sulla passeggiata a mare del Lido e tanta gente a festeggiare i corridori.

La corsa, partita dal pontile, si è sviluppata su un percorso di dieci chilometri, tutto pianeggiante. Sul podio sono saliti anche Carl Johan Sorman (Atletica Camaiore) in 32'10'' e Daniele Conte (Atletica Livorno) in 33'13''. Per quanto riguarda le donne, prima Viola Cipollini (Asd Atletica Alta Toscana) in 37'34'', poi Luciana Bertuccelli (Pro Avis Castelnuovo Magra) in 38'54'' e Enrica Bottoni (Atletica Livorno) in 39'02''.

