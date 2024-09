Educazione ambientale. Sei Toscana lancia ’Ri-Creazione’

Con l’inizio della scuola riparte ’Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno’, il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana promuove nelle scuole primarie e secondarie dei 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e del comprensorio della Val di Cornia, in provincia di Livorno. "Siamo orgogliosi di festeggiare il decimo anno del progetto – dice il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. La grandissima partecipazione che registriamo ogni edizione è il miglior premio per l’impegno e la dedizione che dedichiamo al progetto". In programma sette percorsi didattici tematici articolati per fascia d’età.