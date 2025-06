Confcommercio. Piatto Eroico in bar e locali

La ristorazione e la gastronomia di Buonconvento partecipano all’Eroica con il Piatto Eroico. Torna l’iniziativa che fino a domani coinvolgerà tutti gli appassionati di ciclismo a cui hanno dato la propria adesione Confcommercio Siena, insieme agli esercizi del territorio di Buonconvento, e che è parte di Vetrina Toscana.

Nova Eroica Buonconvento è l’evento ciclistico All Road in puro stile Eroica. Aperto a chi è in cerca di emozioni uniche e vuole vivere un’esperienza epica in sella a bici gravel, bici da corsa moderne o da ciclocross. Nova Eroica celebra la bellezza delle strade bianche, il gusto della sfida e il divertimento di pedalare in compagnia.

Sono tanti i ristoranti, bar e botteghe della città che proporranno il Piatto Eroico fino a domani. Sono tutti piatti della tradizione toscana, piatti importanti, eroici, appunto. Si va dallo spezzatino al cinghiale in umido, dal passando dai pinci al ragù di anatra, all’aglione, i crostini di fegatino, i salumi del territorio. Il piatto si potrà degustare negli esercizi aderenti.

L’iniziativa del Piatto Eroico è parte integrante di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti, botteghe e produzioni di qualità, che esprimono l’identità del territorio, e valorizza la cultura enogastronomica come attrattore turistico, abbinandola al turismo sulle due ruote.