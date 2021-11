Siena, 10 novembre 2021 - Un bambino di tre anni è morto all'ospedale Le Scotte di Siena. Il bambino è arrivato al pronto soccorso in condizioni critiche per una crisi respiratoria. Ogni manovra rianimatoria è stata vana. Una vicenda che colpisce in maniera tragica la città di Siena e il policlinico, che in una nota si stringe alla famiglia in questo difficilissimo momento. Il piccolo è arrivato al mattino, alle 7.50 di mercoledì in ospedale, portato dai genitori. Aveva febbre e problemi respiratori. Una morte tragicamente simile a quella avvenuta due giorni fa all'ospedale della Spezia.

I sintomi del virus sinciziale. Ecco perché è pericoloso

Tra le ipotesi, quella che a uccidere il bambino senese sia stato il virus sinciziale, una malattia contagiosa che nei bambini al di sotto di una certa soglia di età può risultare seria.

L'équipe del pronto soccorso e i pediatri hanno immediatamente preso in carico il piccolo paziente ma le sue condizioni cardio-respiratorie sono progressivamente peggiorate fino all'arresto cardiaco.

"Il bambino è stato rianimato e le sue funzioni vitali sono state supportate anche meccanicamente - dicono dall'ospedale Le Scotte - ma tutti i tentativi di salvargli la vita sono risultati inutili e, purtroppo, è deceduto in serata. Gli accertamenti eseguiti hanno escluso una infezione da Covid-19 e, per chiarire definitivamente le cause di morte, sono stati richiesti alcuni accertamenti". Accertamenti che dunque dovranno dare un responso su cosa sia accaduto al piccolo, per escludere anche il virus sinciziale.

"Questo drammatico evento ha rattristato profondamente tutto il personale e la direzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese che si stringono intorno alla famiglia, esprimendo profondo cordoglio", si legge nella nota diffusa.