Riparte dalla trasferta in Veneto il girone di ritorno dell’Hockey Sarzana

Sarzana (La Spezia) 6 gennaio 2024 - Il mese più lungo mese dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation che può valere un’intera stagione inizia nell’insolito turno di domenica pomeriggio in Veneto. I rossoneri sono ospiti con inizio alle 18 del Montebello, formazione che è riuscita nell’ultimo turno prima della sosta natalizia a sconfiggere il quotatissimo Follonica e aggiudicarsi un posto tra le prime otto della classifica del campionato di serie A1 partecipando così alla final eigh di Coppa Italia. Un mese dunque impegnativo che vedrà la formazione rossonera allenata da Paolo De Rinaldis impegnata domenica prossima nella sfida casalinga di campionato contro Amatori Wasken Lodi, sabato 20 in Coppa Wse sempre al “Vecchio Mercato” contro gli spagnoli del Pas Alcoy nella gara di ritorno con l’obiettivo di rimontare la sconfitta subìta all’andata in Spagna, domenica 28 nella super sfida di campionato contro il Trissino e mercoledì 31 nei quarti di finale di Coppa Italia.