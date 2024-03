Sarzana: Nuove intitolazioni e iniziative per celebrare il 3 donne, 3 strade

L’amministrazione comunale di Sarzana ha aderito all’iniziativa “8 Marzo, 3 donne, 3 strade” proposta dall’associazione toponomastica femminile. Su proposta del sindaco, che ha tenuto per sé la delega alle pari opportunità, la giunta ha deliberato nei giorni scorsi una nuova intitolazione a un’altra figura femminile, proseguendo il percorso avviato nel 2022 prima con l’intitolazione di una scalinata a Tina Lagostena Bassi e poi di un’area in via Ronzano a Norma Cossetto. Saranno in questo modo complessivamente tre i luoghi del territorio cittadino dedicati ad altrettante donne simbolo di forza e determinazione. L’amministrazione ha inoltre organizzato la proiezione per le classi terze delle scuole medie Poggi Carducci del film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani” al cinema Moderno proprio nella giornata dell’8 Marzo.