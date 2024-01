Marina Militare a gonfie vele. Seconda vittoria consecutiva

Marina Militare

Olimpia Colle Val d’Elsa

MARINA MILITARE: Belluomini, Di Caro 3, Franzoni 1, Conselmo, Pardini 1, D’Imporzano, Bertucci, Barcellone 2, Biancardi 2, Sartori N. 2, Sartori D 1, Lazzeri. All. Foti.Parziali: 3-3, 2-0, 4-1, 3-2

LA SPEZIA – Esordio casalingo positivo per la Marina Militare, che coglie la seconda vittoria consecutiva nel campionato di serie C di pallanuoto, doppiando alla piscina Mori della Spezia l’Olimpia Colle Val d’Elsa, battuta con un risultato che si commenta da solo per 12 a 6. "Siamo andati benino – commenta coach Carlo Foti –, anche se non abbiamo fatto una delle nostre migliori prestazioni: abbiamo incontrato una squadra tecnicamente inferiore a noi e ci siamo adattati al loro gioco in alcuni momenti ; dopo il primo tempo, però, siamo stati bravi a rimettere le cose a posto e nel complesso sono contento dei miei ragazzi".

I toscani tengono soltanto per la prima frazione di gioco, chiusa in parità, poi i padroni di casa dilagano e con questi tre punti tengono la testa della classifica di serie C insieme a Dream Sport e Certaldo Nuoto. Prossimo match sabato in esterna contro Pontassieve. "Una sfida contro un’altra squadra alla nostra portata – conclude il tecnico - : dalla quarta giornata ci metteremo veramente alla prova".

