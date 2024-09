Cantine in festa tra vermentino e gastronomia del territorio

Cantine in festa nel borgo di Nicola di Luni nell’intera giornata di sabato, dalle ore 11 alla mezzanotte. Si tratta di un evento enogastronomico dedicato alle eccellenze del territorio, "all’insegna – spiegano i promotori – del gusto e della tradizione, celebrando i prodotti tipici della “Terra della Luna” con un focus particolare sul Vermentino di Luni, vino simbolo della zona. I partecipanti potranno godere di un’esperienza enogastronomica completa, circondati da una scenografia naturale affascinante e un allestimento suggestivo che renderà l’evento indimenticabile".

Durante la manifestazione, sarà possibile degustare i migliori vini del territorio, presentati dalle cantine più famose. Accanto ai vini, i visitatori potranno assaporare le specialità culinarie locali, grazie alla partecipazione di diverse attività del territorio oltre che della Pro Loco di Ortonovo e delle associazioni Le Ragazze del Borgo e Le Maestà di Nicola. I partecipanti potranno fare il percorso enograstronomico e assaporare i gusti del territorio sia a pranzo che a cena con piatti come ravioli, sgabei, panigacci, mesciua, trippa al sugo e polpette in umido e non mancheranno i dolci tipici. A partire dall’orario dell’aperitivo, previsto nel tardo pomeriggio, fino alla chiusura dell’evento a mezzanotte, ci sarà intrattenimento musicale con musica dal vivo e dj set per accompagnare le degustazioni della sera e creare un’atmosfera festosa e conviviale. L’accesso alle degustazioni, agli stand allestiti nelle stradine del borgo, potrà avvenire con l’acquisto di appositi token alle biglietterie. Un servizio di bus navetta gratuito sarà attivo per tutta la giornata, con partenza dalla piazza antistante il Comune di Luni.