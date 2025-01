"Servono sostegni rapidi al settore moda"

Sostegno al sistema moda: "Servono norme per dare respiro ad imprese e lavoratori di uno dei comparti principali del Made in Italy colpito da un crisi che rischia di divenire irreversibile": questi in sintesi gli obiettivi delle proposte emendative, depositate dalla vicepresidente dei Deputati Pd Simona Bonafè, al provvedimento in discussione a Montecitorio.

Nei primi nove mesi del 2024 l’export dei distretti industriali e dei poli tecnologici della Toscana ha realizzato 27,5 miliardi di euro di esportazioni con una crescita del +19,1%, pari a oltre 4,4 miliardi, superiore al dato nazionale che si è attestato al +3,7%. Questi i dati del Monitor della Toscana di Intesa Sanpaolo.

Alcune realtà del sistema moda mostrano segnali di rallentamento: pelletteria e calzature di Firenze (-21,5%) e l’abbigliamento di Empoli (-7,7%). Il tessile e abbigliamento di Prato registra una contrazione più contenuta (-3,7%).

"I contenuti degli emendamenti - aggiunge Bonafè - concretizzano le richieste che l’intera filiera avanza da mesi. Si tratta di interventi urgenti che non sono stati però ad oggi realizzati da un governo irresponsabile, che continua a temporeggiare nonostante gli impegni presi. Occorre prorogare la cassa integrazione in deroga per i lavoratori coinvolti, che scade a fine mese, almeno fino a giugno. E’ poi necessaria una moratoria per i pagamenti fiscali delle imprese per il tutto il 2025".