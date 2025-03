Galciana, un paese a sé. Il casello, l’ospedale e presto la terza chiesa: "Ma servono volontari"

Galciana, frazione ad Ovest, di Prato, a due passi dall’uscita dell’autostrada Prato Ovest conta circa 12mila abitanti. Un paese per certi versi a sé stante, come Iolo, dove se non ci vai apposta non ci passi e dove regna il senso di appartenenza al paese. "Galciana centro del mondo" amano scherzare i loro compaesani, un gruppo dei quali sta preparando un video sulle note della canzone di Gabry Ponte "Tutta Galciana", al posto di tutta "Tutta Italia". La frazione, proprio come Iolo, ha due parrocchie la chiesa di San Pietro, risalente al XII secolo, e quella della Visitazione, degli anni 70 più moderna, guidate dal canonico don Luca Rosati. Parrocchia che sta lavorando da tempo per la costruzione della nuova chiesa che dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno. Diversi i punti di aggregazione la pro loco, il circolo Arci Renzo degli Innocenti, la Misericordia. La frazione è ben fornita dai servizi; ci sono la posta, la farmacia, bar, negozi di vario genere e a due passi il nuovo ospedale. Galciana, lamenta come abbiamo già visto in altre frazioni problemi di spaccio, ma mantiene ancora lo spirito di paese dove tutti si conoscono e si aiutano per il bene comune. Uno dei problemi, già oggetto di sopralluogo da parte dell’amministrazione comunale, è la messa in sicurezza di via Matteo degli Organi, la strada storica di Galciana che parte dal campo da calcio della Galcianese e finisce alle poste, dove andrebbero rifatti i marciapiedi e la strada in generale.

"L’associazione Pro Loco di Galciana – spiega il presidente Ubaldo Mannini - è formata da alcuni commercianti del paese e da comuni cittadini che contribuiscono a organizzare eventi per il territorio, mettendosi inoltre a disposizione per raccogliere lamentele o sviluppare idee dei vari galcianesi. Gli eventi più famosi organizzati a Galciana – continua – sono le "Galcianotte", camminate serali aperte a tutti che si svolgono tutti i mercoledì di giugno, e il Luglio Galcianese con la chiusura di alcune zone del paese dove vengono svolte cene e intrattenimenti vari a luglio. La cosa che purtroppo viene meno nella nostra associazione – spiega Manninini - è la mancanza di volontari che porta una difficoltà nell’organizzare i vari eventi, ma allo stesso tempo portano molta soddisfazione nel vedere i cittadini felici per gli sforzi fatti. Penso che la riscoperta di certe attività come il volontariato siano un valore aggiunto nelle comunità e quindi invito a chiunque abbia un po’ di tempo da dedicare o qualche idea di farsi avanti, perchè il pericolo è che realtà come queste nel tempo vadano perse".

La pro loco ha instituito lo scorso anno la prima edizione del Premio giornalistico nazionale in ricordo di David Sassoli, ex giornalista ed ex presidente del Parlamento Europeo, scomparso a gennaio 2022, legato alla frazione di Galciana. Pini Luciano è, invece, il presidente della Misericordia di Galciana. "La nostra sezione è stata fondata nel lontano 1911 – spiega Pini - su input di Don Lorenzo Ciulli a suo tempo parroco di Galciana ed è tra le più antiche della Arciconfraternita della Misericordia di Prato. La nostra sede è sempre stata in via Pieraccioli ed ha avuto continue migliorie nell’arco degli anni eliminando tutte le barriere architettoniche, dotandosi anche di un ascensore. Nell’ultimo anno è stata effettuata la ristrutturazione del magazzino adibito a rimessa dei veicoli. Sono tutt’ora attivi punti di aggregazione come il bar C.S.I., - continua Pini - la pizzeria completamente gestita dai volontari, riservata ai soci, una sala per la fratellanza e nonché un dormitorio per chi svolge servizio notturno del 118, uno studio dentistico dove è attivo un servizio di ortodonzia infantile. Della nostra sezione fanno parte il gruppo Fratres e il gruppo Femminile. La nostra attività nel campo dei servizi socio-sanitari è iniziata nel 1997 con un pulmino Piaggio Porter donato dalla Misericordia di Prato. Via via negli anni abbiamo incrementato il nostro parco macchine giungendo ad avere attualmente sette pulmini attrezzati per il trasporto di persone diversamente abili, due autovetture, due ambulanze per il servizio di 118 attivo 365 giorni all’anno. A tutt’oggi possiamo contare su 90 volontari e i giovani del Servizio Civile che svolgono circa 12.000 servizi all’anno. Ogni anno il 2 Giugno la nostra associazione organizza un pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Bocca di Rio. Collaboriamo anche con la Parrocchia e la Pro Loco del nostro paese con i vari pronto soccorso tra i quali la festa di San Pietro e il torneo a livello Nazionale organizzato dalla società calcistica SSD Galcianese. Ci tengo a rimarcare lo sforzo profuso dai nostri volontari durante l’epidemia Covid e le alluvioni degli ultimi tempi".

Monica Bianconi