Cavalieri a Milano. Entusiasmo e grinta

"L’entusiasmo è molto alto: la vittoria di Padova ci ha consentito di recuperare le energie e il sorriso. Con la consapevolezza che se affrontiamo le partite con la giusta attenzione tecnico-tattica non siamo probabilmente la squadra che occupa quel posto in classifica. L’obiettivo è dare continuità ad un risultato positivo". Coach Alberto Chiesa traccia un bilancio del post-Petrarca, con i suoi Cavalieri Union attualmente ottavi in classifica nel girone 1 con 22 punti e virtualmente salvi. Serve però continuità e battere il Rugby Milano a domicilio vorrebbe dire lanciare un messaggio ad una diretta concorrente (ultima a quota 13) e compiere un altro piccolo passo verso la salvezza. Ecco perché il match che prenderà il via alle 14,30 nel capoluogo lombardo è già cruciale: l’obiettivo è quello di bissare il successo ottenuto all’andata al Chersoni. "Il gruppo sta bene, al netto di qualche infortunio: siamo consapevoli in questo momento di avere un collettivo abbastanza omogeneo, dove i più giovani stanno facendo tantissimo per meritarsi la nostra fiducia" ha concluso Chiesa.