Calcio. Promozione: vince Urbino, cade San Giuliano

Pisa 20 settembre 2024 – In Promozione mercoledì con i tre punti per l’Urbino Taccola nel recupero della prima giornata non disputata per maltempo. Allo Stadio ‘Taccola’ di Uliveto Terme i biancorossi hanno superato 2 – 1 il Valdinievole Montecatini grazie ad una rete di Fazzini al 72’. Tre punti importanti.

Questo il tabellino. Urbino Taccola: Malasoma, Antoni, Fabbrini, Marinari, Petri, Aliotta, Zaccagnini, Castellacci (Romeo), Petracci, Fazzini (Risolo), Rossi T. (Langella). A disposizione Nigro, Bellagamba, Mercuri, Gattai, Pezzini, Salvadori. All. Polzella Valdinievole Montecatini: Gega, Ghimenti, Conti (Attinasi), Casini (Shiqeri), Fedi, Torracchi, Rosati, Isola (Rugiati), Ba, Fanti, Pesci. A disposizione Baldi, Lucchesi, Lazzari, Passeri, Pacini. All. Pellegrini Arbitro: Scalisi di Carrara Marcatori: 20’ Petracci, 65’ Ghimenti, 72’ Fazzini

Mercoledi nero invece per il San Giuliano nel recupero della prima giornata non disputata per maltempo, con il rinvio d’ufficio da parte della Federazione. San Giuliano sconfitto in trasferta sul campo del Casalguidi,

Ecco il tabellino. Casalguidi: Venturini, Frosini, Menichetti A., Cortonesi, Cappellini, Massaro, Ceccarelli, Bonfanti Al., Mallardo, Bonfanti An., Dani. A disposizione Cappioli, Taddei, Robusto, Bolognini, Varago, Puccianti, Virdo, Sellaroli, Paccagnini. All. Benesperi Fc San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Bindi, Ghelardoni, Pasquini, Carani, Nacci, Niccolai, Ceciarini, Doveri G., Benedetti. A disposizione Ria, Bozzi, Susini, Micheletti, Lorenzini, Cantini, Doveri, Bellucci, Di Paola. All. Roventini Arbitro: Castorina di Lucca Marcatori: 34’ Bonfanti Al., 61’ Mallardo, 62’ Doveri

Domenica è seconda terza di campionato (ore 15.30 il fischio di inizio). L’Urbino Taccola di nuovo in casa contro gli ospiti del Marginone secondi in classifica con quattro punti in queste due prime gare. Il San Giuliano cerca l’immediato riscatto ancora in trasferta, sul campo del Pietrasanta che ha quattro punti come il Marginone dopo aver superato la Lampo Meridien ed aver pareggiato sul campo della Larcianese.

In Prima Categoria il Calci attende il Forcoli allo Stadio Comunale di Via Tevere, mentre il Tirrenia riceve la Pecciolese.

In Seconda Categoria (girone A) Migliarino Vecchiano a Carrara contro l’Atletico e Pontasserchio allo ‘Scirea’ contro il Pontremoli. Nel girone g IL Ponte delle Origini impegnanto nella lunga trasferta a Corazzano, La Corte e Ponte a Cappiano, il San Prospero Navacchio aspetta il Terricciola, mentre La Fornace il Santacroce. In trasferta l’Atletico, atteso a Volterra.