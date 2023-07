Calcio. Dilettanti: dal 10 luglio le iscrizioni

Pisa 05 luglio 2023 – La Federazione ha pubblicato i costi e le modalità di iscrizione ai campionati dilettanti 2023/24. In Eccellenza le società aventi diritto si potranno iscrivere dal 10 al 20 luglio, il costo sarà di 6150 euro. Perignano e Cuoiopelli le pisane. Dal 10 al 20 luglio anche per il campionati di Promozione, ci vorranno 5200 euro. In Promozione ci sarà ancora l’Urbino Taccola

La Prima Categoria aprirà le iscrizioni il 10 di luglio, fino al 24 dello stesso mese. La partecipazione costerà 4150 euro. In campo San Giuliano, San Frediano, Calci, Tirrenia e la neo-promossa La Cella. Un campionato che vedrà protagoniste anche Fc Ponsacco 1920 ed Atletico Etruria retrocesse dalla Promozione, ed il Fornacette. Dal 10 luglio al 2 agosto per iscriversi alla Seconda Categoria, costo 3350 euro. In campo Pontasserchio, Migliarino Vecchiano, Ponte delle Origini, San Prospero Navacchio ed Atletico.

Saranno invece aperte dal 10 luglio al 28 agosto le iscrizioni della Terza Categoria, costo 2660 euro. Le nuove affiliate nell’ultima categoria calcistica italiana potranno spendere 2000 euro dato che Federazione si farà carico delle altre 660.

Fabrizio Impeduglia