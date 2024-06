Pegaso d’oro allo ’Squalo’. Mastromarco in festa per il premio a Nibali

Il mese di giugno ricchissimo di eventi per la Toscana in campo ciclistico tra Campionati Italiani su strada, crono e pista, e con la partenza del Tour de France da Firenze il giorno 29, si apre domani lunedì 3 giugno con la consegna del Pegaso D’Oro, massima onorificenza della Regione Toscana, a Vincenzo Nibali, uno dei ciclisti più forti e completi di sempre. Una notizia che ha fatto sicuramente felici gli sportivi toscani, ma soprattutto tutti gli abitanti della frazione di Mastromarco di Lamporecchio che hanno considerato sempre Vincenzo Nibali un loro concittadino.

Nibali infatti è nato in Sicilia, ma è cresciuto ciclisticamente a Mastromarco dove arrivò giovanissimo indossando la maglia del locale Gruppo Sportivo al quale iniziò presto a dare successi e soddisfazioni, da juniores e nei dilettanti, prima del grande salto nei professionisti. Trovò ospitalità grazie alle famiglie Franceschi e Malucchi, ed il rapporto con gli abitanti iniziò ad essere sempre più stretto. Con il passare degli anni arrivarono anche prestigiosi successi, nei grandi giri (ha vinto Tour, Giro d’Italia e Vuelta di Spagna) come nelle classiche di un giorno, ed a seguirlo sempre tanti appassionati di Mastromarco e non solo che diedero vita anche al Fan Club I Cannibali. Nibali si trasferì diversi anni fa a Lugano in Svizzera, ma il rapporto con Mastromarco non è mai venuto meno e quando viene in Toscana la sua base logistica è sempre Mastromarco, come in occasione anche della presentazione della squadra Mastromarco Sensi Nibali 2024, sodalizio dilettanti che porta da diversik anni anche il suo nome, con sulla maglia la scritta ’Lo Squalo’.

Domani dunque Nibali riceverà dalle mani del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Pegaso D’Oro per quello che ha fatto nel ciclismo con straordinarie imprese e per il legame che lo ha sempre unito alla Toscana. La cerimonia è prevista per le 12.30 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati in Piazza del Duomo 10 a Firenze, e sarà uno splendido avvio per il mese di giugno che sarà ricordato a lungo in Toscana per le tante iniziative ed eventi previsti che proseguiranno nelle prossime settimane fino alla grande partenza della Grande Boucle da Firenze.

Antonio Mannori