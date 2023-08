Meteo Toscana, cosa ci aspetta dopo Ferragosto. Temperature fino a 39°

Firenze, 15 agosto 2023 – A parte l’inatteso e violento temporale di sabato pomeriggio che si è abbattuto su Siena e sulle prove del Palio, il ponte di Ferragosto è stato in Toscana all’insegna del caldo intenso e del sole. Alla vigilia di Santa Maria la massima in Toscana è stata 39,2° a Monteboro, nell’Empolese, poco sopra i 39° di Firenze (stazione meteo Orto Botanico) e dei 38,8° di Santomato (Pistoia).

Per Ferragosto la massima è stata di 36,7° a Firenze Orto Botanico e a Capannori (stazione meteo Monte Pisano).

E adesso cosa ci aspetta?

Secondo le previsioni del Lamma, il picco di calore di Nerone è stato superato ma restano massime alte e stazionarie. Mercoledì 16 sereno o poco nuvoloso in mattinata, instabile nel pomeriggio sulle zone interne con la possibilità di rovesci o brevi temporali, localmente anche forti in particolare sulla provincia di Arezzo e su parte di quella di Firenze, nella zona nord orientale.

Giovedì 17 sereno o poco nuvoloso in mattinata, moderatamente instabile nel pomeriggio con possibilità di isolati temporali più probabili sui rilievi. Purtroppo c’è da dire che giovedì le massime torneranno a salire con valori ben superiori alle medie del periodo (punte di 36-37 gradi in pianura).

Venerdì 18 sereno e caldo in aumento con massime fino a 38°, sabato sereno con massime in ulteriore aumento fino a 39°. Insomma, il refrigerio di inizio agosto è già svanito e bisognerà aspettare la fine del mese per vedere un cambiamento significativo.