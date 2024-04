Promozione Brutto ko della Pontremolese

pietrasanta

3

pontremolese

1

PIETRASANTA: Citti, Da Prato, Laucci, Ceciarini, Ghelardoni, Tragni (46’ Bonuccelli), Szabo, Vaselli (15’ Lorieri; 46’ Sereni), Mengali (81’ Pinelli), Tosi, Falorni (60’ Mancini). All.: Della Bona.

PONTREMOLESE: Cacchioli (46’ Razzoli), Miceli, Menichetti, Bellotti (73’ Pezzoni), Pelliccia (46’ Bresciani), Verdi, Gabbrielli, Grasselli, Vicari (46’ Petracci), Bruzzi (73’ D’Antogiovanni), Simonelli. All.: Maurelli.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara.

Reti: 5’ Simonelli, 15’ Ghelardoni, 33’ Mengali (rigore), 67’ Mengali.

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Pelliccia, espulso al 41’ Verdi per doppia ammonizione.

PIETRASANTA – La Pontremolese rimedia una sconfitta per 3-1 contro il Pietrasanta che compormette definitivamente la corsa al secondo posto. Eppure la gara era nata bene per la formazione di Maurelli che aveva avuto anche un inizio migliore rispetto ai padroni di casa. Tant’è che nulla faceva presagire che poi la partita avrebbe preso tutt’altra piega.

Manovra avviolgente della Pontremolese sulla sinistra che in apertura passa: al 5’ grazie ad una deviazione sfortunata su un calcio d’angolo la palla è terminata a Simonelli che ha insaccato a porta vuota. Peraltro, la Pontremolese nello scorcio iniziale ha girato veramente forte, il tridente d’attacco sembrava incontenibile. In panchina Della Bona a quel punto nello sfruttare l’inferiorità in mediana degli ospiti che giocavano a tre sposta Szabo, e la partita cambia volto: dal giorno alla notte. Al 15’ Ghelardoni calcia una punizione che deviata dalla barriera supera Cacchioli per il pareggio. Il Pietrasanta affonda da tutte le parti, in mediana Szabo nemmeno con una marcatura apposita viene contenuto, tant’è che Maurelli decide pure di cambiare marcatore. Al 33’ Szabo viene affossato al momento del tiro da Verdi, rigore netto, che Mengali trasforma. Al 41’ sempre il Frecciarossa Szabo affonda nella difesa avversaria, Verdi è costretto a stenderlo rimediando il secondo cartellino giallo della partita e la conseguente espulsione.

Nella ripresa la gara ha poca storia, il Pietrasanta controlla, sino al 67’ quando Mancini serve un bel pallone a Mengali che di destro firma il definitivo 3-1. E, prosegue la corsa lanciata del Pietrasanta.

Andrea Bazzichi