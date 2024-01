Basket Serie C regionale. CmC in caduta libera. Non sa più vincere. E l’Agliana dilaga

cm carrara

51

agliana

75

CMC: Russo 8, Suriano 6, Sequani 3, Tedeschi 4, Cirillo, Fiaschi 21 (nella foto), Mancini, Pipolo 4, Nannetti, De Angeli 5, Sessa, Toppetti. All. Bertieri.

AGLIANA: Mucci 11, Catalano 11, Zita 5, Rossi 20, Andrei 4, Abubakar, Bibaj 2, Nieri 2, Bonistalli 8, Nesi, Bacci 12. All. Gambassi

Parziali: 23-21, 35-41, 43-54

Arbitri: Cignarella di Pisa e Meini di Livorno

CARRARA – Caduta libera per il Cmc che al rientro dalla pausa natalizia non ferma l’emorragia di punti e tra le mura amiche subisce un pesante -24, nella gara valida per la quarta giornata di ritorno della C regionale. Dopo 5 sconfitte consecutive, i biancocelesti erano attesi alla prova del riscatto. L’inizio è equilibrato e i locali chiudono anche a +2 ma nel secondo tempino (parziale 12-20) sono gli ospiti a provare l’allungo e al secondo intervallo è -6 anche se la partita è più che mai aperta. E’ al rientro in campo che con un altro parziale negativo (8-13) i carraresi confermano le difficoltà al tiro anche se il -11 all’ultimo intervallo breve è ancora recuperabile. Le difficoltà diventano però un incubo nella quarta frazione dove il Cmc affonda con un parziale di 8-21 che vuol dire -24 alla sirena. Sul banco degli imputati c’è un attacco che ha segnato molto poco.

ma.mu.