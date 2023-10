Storia dell’antico mulino nato nel Cinquecento

La magia del grano trasformato in farina e un profumo buono che si diffonde nel mulino. Al Mulino Moscatelli di Filattiera prosegue il lavoro iniziato nel XVI secolo utilizzando la forza motrice delle acque della Magra per muovere le pale. Un prezioso esempio di storia locale, conservata grazie all’impegno di Davide Moscatelli che ha ereditato il lavoro del padre Giancarlo. Quando nel Medioevo i mulini erano fabbrica della vita, in Lunigiana se ne contavano circa 300. "La prima notizia della presenza di questo impianto è del 1589. Era il Mulino Giuliani, la nostra famiglia ha iniziato coi miei nonni e ha proseguito con mio padre e ora tocca a me - spiega Davide - Maciniamo grano, comprese tipologie autoctone come Ventitré, Gentilrosso e Saragolla. Poi mais e castagne". Oggi il Mulino restaurato è diventato anche agriturismo. Tre le macine a pietra che lavorano soprattutto per macinare il frumento coltivato nei 10 ettari delle proprietà terriere del Mulino. Sono anche a servizio di piccoli produttori locali che usano le farine per scopi domestici. Oltre la molitura, si lavorano tanti tipi di paste. E c’è una ricetta speciale che sarà interessante mettere a fuoco, le tagliatelle di farina di castagno condite con porri e salsiccia. "Per produrle usiamo il 50% della farina di castagno quando in genere sul mercato ci sono prodotti che usano solo il 10% - prosegue Davide - Questo ci consente di ottenere un buon effetto gustativo con una buona tenuta in cottura". Tutto il ciclo produttivo si sviluppa nel laboratorio artigianale senza intervento di strutture esterne. Siccome le trafile di bronzo hanno una configurazione particolare la pasta non esce liscia come quella comune ma rugosa, ciò aiuta la aiuta a trattenere i condimenti. Per esaltare il sapore della pasta fresca fatta con farina di castagne si consiglia un condimento bianco che non copra troppo sapore e il colore della pasta. Per il condimento di una pasta per 4 persone: 350gr di porro da affettare e posare in padella con 100gr di salsiccia, 50gr di burro, 1 cucchiaio di olio d’oliva Evo, sale e pepe (cottura 15 minuti).

