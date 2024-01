Ski pass scontati a Trento per le famiglie pontremolesi

Il Comune di Pontremoli, come “Amico della famiglia”, usufruisce dell’iniziativa ‘Ski Family in Trentino’ che prevede l’accesso agevolato agli impianti di risalita da parte delle famiglie residenti e non nella provincia di Trento nelle quattro stazioni sciistiche aderenti al progetto: Bondone, Pinzolo, Passo Brocon e Pejo. E’ prevista la formula speciale che permette di selezionare un unico comprensorio, tra quelli aderenti, per sciare: tutti i figli fino a 18 anni non compiuti usufruiscono della gratuità per l’ultimo giorno di vacanza nello stesso comprensorio. Nel secondo giorno di vacanza è previsto uno sconto del 50%, mentre nel primo il pagamento della tariffa intera. Info: [email protected]