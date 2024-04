Calcio a 7 Aics: il San Marco conquista il titolo della Serie C

La Spezia, 3 aprile 2024 - Con due giornate di anticipo il San Marco si laurea campione della Serie C. Vittoria decisiva contro Real Bozi-Pizza Gourmet per 10-3, trascinati dalle cinque reti di Garzia Loza. La squadra di Ramirez ha dominato il campionato con ben 74 reti segnate, 14 vittorie e 1 sola sconfitta.

Il secondo posto è occupato da Sorbolo che ha la meglio su Stella Rossi Scoglietti con un netto cinque a zero. Quarta vittoria consecutiva per Bon Sti Chi: in evidenza Dova Nicholas autore di una tripletta.

In Serie B, le reti di Nicolantonio, Cenderello e Fresco portano i tre punti e il primo posto in classifica ai Belini Frizzanti. Continua intanto la striscia positiva la Polisportiva Discovery: 1-0 contro l'ex capolista Lakomitiv grazie alla rete di Del Freo. Torna al successo Real Prulla contro la Pizzeria dal Mancio con Baldassari autore di una tripletta. Chiude la giornata il pareggio ricco di reti tra Grandi Macchine e Quelli del Giovedì: cinque reti ciascuna.

Ad alto livello, in Serie A, la capolista Pizzeria Bacetto riposa mentre Il Piccolo Faro, seppur faticando, ha la meglio su Paolino's Pub per 8-7. Ben cinque reti per Gambino. Forieri, autore di quattro reti, trascina Avanti Tutta alla vittoria su Im.Co Taverna del Metallo. Oto Melara sconfigge Mtu con la doppietta di Chiocca e le singole di Montefiori e Coraci. Il turno è concluso dalla netta vittoria di Carpe Diem, terza forza del campionato.

SERIE A

Im.Co.Taverna del Metallo-Avanti Tutta 3-9, Oto Melara-Mtu Italia 4-1, Carpe Diem-Dinamo Spritz 7-3, Il Piccolo Faro-Paolino's Pub 8-7. Ha riposato: Pizzeria Bacetto.

Classifica: Pizzeria Bacetto punti 36, Piccolo faro 34, Carpe Diem 24, Mtu Italia e Avanti Tutta 22, Oto Melara 17, Um.Co. Taverna del Metallo 9, Dinamo spritz 6, Paolino’s Pub F.c. 2.

SERIE B

Lakomotiv Loska-Polisportiva Discovery 0-1, Arci Pitelli-Belini Frizzanti 1-5, Real Prulla- Pizzeria dal Mancio 9-1, Grandi Macchine FC-Quelli del Giovedì 5-5. Ha riposato: The Garden.

Classifica: Belini Frizzanti punti 25, Real Prulla 24, Grandi Macchine e Lakomitiv Loska 23, Arci Pitelli e Polisportiva Discovery 21, The Garden 14, Quelli del Giovedi 12, Pizzeria dal Mancio -1.

SERIE C

U.s.p. Yes You Rent-Bon Sti Chi 5-9, Real Bozi/Pizza Gourmet-San Marco 3-10, Ria Real-Alfredo Uomo FC 0-6, Sorbolo-Stella Rossa Scoglietti 5-0. Ha riposato: Fulgor.

Classifica: San Marco FC punti 35, Sorbolo 26, Alfredo Uomo 24, Fulgor FC 23, Bon Sti Chi 21, Ria Real 15, Real Bozi/Pizza Gourmet 10, U.s.p. Yes You Rent 8, Stella Rossa Scoglietti 6.

Marco Magi