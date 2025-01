Serie C, il Grosseto ferma sul pareggio la capolista Reggiana

Grosseto, 16 ottobre 2021 - Il Grosseto ferma sul pareggio la capolista Reggiana. Allo Zecchini i biancorossi di mister Magrini fanno 0-0, muovendo la classifica dopo la vittoria scorsa con la Viterbese. Punto prezioso per i maremmani che sono scesi in campo dando anima e corpo. Parte bene la Reggiana, mentre al 13' Raimo si fa vedere dalle parti della porta ospite. Muroni al quarto d'ora arriva al tiro, ma la vera occasione è per il Grosseto al 16'.

Vrdoljak lancia in profondità Arras che salta la difesa e prova prova a toccare di prima ma Voltolini lo stende. Per il direttore di gara l’intervento è regolare. Reggiana quasi mai pericolosa nel primo tempo, mentre nella ripresa, il Grosseto ci prova di testa con Siniega. Poi De Silvestro si rende pericoloso. Alla mezzora Cretella ci prova da fuori area. La sfida termina 0-0 con il quarto punto in due gare per i biancorossi.

Le formazioni

GROSSETO: Barosi, Raimo, Ciolli, Siniega, Semeraro, Vrdoljak (22’ st Piccoli), Serena (33’ st Salvi), Cretella, Ghisolfi (1’ st De Silvestro), Arras (22’ st Fratini), Moscati (32’ Dell’Agnello). A disposizione: Di Bonito, Marigosu, Verduci, De Silvestro, Biancon, Artioli. All. Magrini. REGGIANA: Voltolini, Rozzio, Camigliano, Cigarini (32’ st Rossi), Neglia (19’ st Anastasio), Libutti (19’ st Guglielmotti), Radrezza (19’ st Zamparo), Cauz (1’ st Luciani), Sciaudone, Lanini, Muroni. A disposizione: Marconi, Scappini, Sorrentino, Chiesa, Laezza. All. Diana.