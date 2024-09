Anziano si perde nel bosco. Ritrovato

Era confuso e disorientato. E soprattutto infreddolito per la notte trascorsa all’addiaccio. Sono stati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Grosseto a trovare un anziano di 78 anni poche ore dopo l’alba di ieri in una strada di campagna. Aveva infatti trascorso tutta la notte fuori, al freddo, e sotto una pioggia battente che è caduta nella zona per molte ore. L’anziano ha raccontato di essersi rifugiato in un fosso, vicino alla zona di Polveraia, e ha trascorso la notte sempre sveglio.

E’ in quella zona che i vigili del fuoco lo hanno ritrovato e consegnato al personale della Misericordia che lo ha accompagnato al Pronto soccorso. L’uomo alla fine è stato trovato in condizioni buone, a parte lo spavento che ha avuto.

L’uomo, che abita nella zona dei Laghi a Roselle, era uscito per fare una passeggiata nel pomeriggio di lunedì. Ma deve aver perso l’orientamento poco dopo e non è riuscito a tornare indietro: anzi ha praticamente imboccata una strada nella boscaglia che lo ha portato a percorrere molti chilometri. Sono stati i familiari, non vedendolo tornare, a dare l’allarme.

Massiccio è stato il dispiegamento dei vigili del fuoco di Grosseto che si sono messi alla ricerca dell’anziano dopo che era scattato l’allarme della Prefettura anche con le unità cinofile di Grosseto e Livorno ma anche con i droni in dotazione al comando di Roma. L’anziano è stato trovato alle 7.30 di ieri ed è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia per accertamenti.

Sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia.