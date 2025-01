Accoltella un coetaneo per una ragazza. Ferite gravi, il 17enne operato al braccio

Sono più gravi del previsto le ferite riportate dal 17enne di origini straniere che è stato accoltellato nella zona di Barbanella la notte di lunedì scorso. Il ragazzo, dopo una discussione con un coetaneo grossetano per colpa, pare, di una ragazza contesa, è stato colpito da un fendente prima al braccio e anche tre volte in una coscia, in maniera più lieve. In un primo momento anche la ferita al braccio pareva una cosa da poco e invece, gli accertamenti effettuati nei giorni successi, hanno evidenziato una lesione più grave. In questi giorni il ragazzo sarà sottoposto ad un intervento chirurgico a Firenze perchè il taglio potrebbe aver reciso un nervo. I carabinieri intanto stanno indagando. L’accoltellatore è stato denunciato.