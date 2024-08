Larissa Iapichino: “Sto vivendo un momento di down. Mi fermo ma non è un addio”

Firenze, 18 agosto 2024 – Larissa Iapichino ha deciso di prendersi un momento di stop dalle gare dopo il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi nel salto in lungo. La campionessa fiorentina, 22 anni, seconda solo a mamma Fiona May tra le italiane e indiscussa primatista a livello europeo tra le under 23, alla prima partecipazione ai Giochi sembrava già da medaglia, ma come spesso accade la gara poi si dimostra un’altra cosa rispetto alle aspettative e ai pronostici.

Rimasta ai piedi del podio, ai microfoni dei giornalisti allo Stade De France non era riuscita a celare la delusione, e lo ha ribadito poi in un’intervista a la Repubblica uscita oggi: “Ero spenta. Non è colpa della tensione, non cerco alibi: non sono entrata in gara come so fare, perché in finale la testa non ha risposto. Al contrario delle qualificazioni, dove non sono mai andata così bene in carriera”. È mancata “la Larissa iena”, quella che abbiamo conosciuto giovanissima in pista, che ci ha abituati alla vittoria e ai record. “È chiaro che il mondo si aspetta sempre che faccia il salto perfetto – spiega ancora al quotidiano –. Ma io mi sento cresciuta, e se mi guardo indietro vedo che la mia carriera non è molto lunga: ho cominciato a saltare in lungo a 17 anni”.

È chiaro poi che sentire di aver mancato (quanto a concentrazione e risultati) l’appuntamento più importante, per una ragazza così giovane ma già così attenzionata dal mondo intero possa creare un cortocircuito nella mente dell’atleta. Ora Iapichino si sente svuotata di energie ma vuole mettere un punto fermo su quanto fatto finora: “Le Olimpiadi mi hanno drenata. Non solo nelle energie fisiche e mentali, ma anche dal punto di vista personale”. Niente Golden Gala di Roma (il prossimo 30 agosto, ndr) quindi, nonostante sia – a quanto dice – “la mia gara preferita”, dove saranno presenti invece altri atleti azzurri e internazionali reduci dai Giochi Olimpici.

Per le prossime gare, invece, si vedrà: l’intenzione è quella di ricaricare le pile poi tornare più forte e agguerrita di prima. “In questo momento sto vivendo un momento di ‘down’. Ho ritenuto di dovermi fermare un attimo per potermi ricaricare sotto tutti i punti di vista e di rivedere la mia programmazione agonistica”, ha scritto la campionessa sui social. E ci tiene a metter in chiaro che “Questo non implica che io mi stia prendendo una pausa dall’atletica (libera e distorta interpretazione di molti). La mia stagione non finisce qui: sarò presente alla finale di Diamond League di Bruxelles”. L’appuntamento per le avversarie e per i suoi fan, quindi, è solo rimandato: prossima tappa il 13 e 14 settembre in Belgio, poi al Quirinale per l’incontro con il presidente della Repubblica Mattarella il 23 settembre, che ha esteso l’invito anche ai quarti classificati.