Una piscina aperta a tutti. Il corso per persone con disabilità

L’acqua è un elemento inclusivo, in cui tutti si possono e devono sentire liberi: i movimenti diventano più semplici, leggeri. L’attività motoria e riabilitativa assumono un altro significato più ludico e piacevole. E ci si diverte. Proprio puntando sull’acqua come elemento di inclusione, è partito in questi giorni il progetto, sostenuto da Publiacqua e con la partecipazione del Comune di Calenzano, della società Esseci nuoto di Calenzano. Si svolge all’interno degli spazi della piscina comunale, grazie a una collaborazione con "Ancora servizi" e "Coala associazione non lucrativa". Il progetto propone un percorso di attività motorie in acqua per gli ospiti del centro diurno "Il Pendolino" e altri centri diurni della piana fiorentina. Persone con disabilità motoria e cognitiva possono vivere importanti e divertenti esperienze in acqua senza barriere. Il progetto è stato sostenuto attraverso il Bando Sport 2023 di Publiacqua con l’assegnazione di un contributo da 7.810 euro. Soon stati acquistati due sollevatori indispensabili per l’ingresso in acqua di persone con disabilità fisiche, una sedia a rotelle per gli ambienti acquatici e anche un lettino adatto a tutti. Soddisfatti della realizzazione del progetto il vicesindaco Alberto Giusti e l’assessore allo sport Laura Maggi: "Si coniuga in questo modo l’impegno sociale dei centri diurni con l’associazionismo sportivo".