"San Donato in Poggio: cena e divertimento a Barberino Tavarnelle fino a Ottobre" La Pro Loco di Barberino Tavarnelle ha organizzato una cena per celebrare il Santo Patrono di San Donato in Poggio, con la partecipazione del sindaco e di alcuni pellegrini. La serata è stata animata dal duo Magici Violini, come parte del programma estivo del borgo.