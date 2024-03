Pubblicato il bando 2024 per la Polizia penitenziaria Il concorso per allievi agenti di Polizia penitenziaria per il 2024 offre 2.568 posti in Italia. Aperto ai civili, richiede diploma e domande online entro il 10 aprile. Autenticazione tramite Spid o Cie e email certificata obbligatoria.