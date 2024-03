Parco dei Renai . Il bando per le attività

Parco dei Renai: ancora 20 giorni per candidarsi a gestire una delle attività dell’area. Aperto fino al 28 marzo il bando che la società di gestione Isola dei Renai ha pubblicato per la subconcessione delle aree attrezzate all’interno dei lotti zero e uno. Le attività che sono al centro dell’avviso pubblico: nel lotto zero il bar ristorante Chiringuito, con lo spazio coperto per l’intrattenimento musicale e l’organizzazione eventi, gli impianti sportivi (calcetto e beach volley), il parcheggio; nel lotto 1 la spiaggia attrezzata per la balneazione, con il bar e le barchette a remi, il Rock chalet, la stazione di canottaggio, e di wingsurf, e-foil, hydrofoil, kite e sup.