Eredità Migliorini. I quadri all’asta a favore del Comune

Il ritratto di Marisa Migliorini rimarrà per sempre in una posizione ben visibile sulle pareti del palazzo comunale di Bagno a Ripoli. Il Comune ha voluto tenere per sé ed esporre l’opera dai quadri che erano di proprietà della signora. Deceduta nell’agosto del 2021 a 96 anni, la signora ha lasciato tutto ciò che aveva al Comune ripolese. Dopo aver perso il marito Attilio Selvi e il figlio Stefano, scomparso prematuramente, la signora Marisa, andandosene ha deciso un ultimo grande atto di amore verso la terra dove è vissuta tanti anni: ha nominato il Comune come suo unico erede, donandogli settecentomila euro tra fondi e titoli di Stato, una splendida villa ad Antella dal valore importante, un terreno che si trova all’interno di una riserva naturale sull’isola di Ibiza, gioielli, mobili, quadri. Ha pensato anche a chi dà assistenza sul territorio, indicando nel testamento l’acquisto di un’ambulanza per la Misericordia di Antella: questa sua volontà è stata esaudita con il nuovo mezzo inaugurato nell’ottobre 2022 e al servizio della comunità. Il Comune ha deciso di usare mezzo milione dei soldi ricevuti in eredità per un progetto di rigenerazione urbana nella frazione di Antella: l’area lungo il torrente Isone usata ad oggi come parcheggio, diventerà un luogo dove camminare, sedersi a leggere il giornale, giocare coi bambini. I lavori sono in corso.

Ora l’amministrazione ha messo all’asta i quadri che erano della signora Marisa. Alcuni sono davvero importanti, come una prova d’autore di Renato Guttuso, dipinti di Dino Migliorini e Antonio Possenti, di Osman Lorenzo de Scolari, Mario Poggiali, Tirinnanzi, Sauro Tasselli e altri. I prezzi di partenza variano da qualche centinaia di euro fino a 4 mila euro. All’asta vanno anche lampadari, sedie e vetrinette, mobili di antiquariato, serviti, borse in pelle, vasi e soprammobili. La mattina del 28 febbraio sarà possibile visionare (previa prenotazione) gli oggetti in vendita nella proprietà all’Antella per poi partecipare all’asta online. Il ricavato della vendita, come indicato dalla stessa signora Migliorini nel testamento, servirà all’amministrazione per sostenere ed attivare nuovi servizi e progetti di carattere socio-culturale. Solo il ritratto della signora Marisa non sarà messo all’incanto: resterà di proprietà del Comune, in omaggio alla benefattrice.

Manuela Plastina