Biglietti Vasco Rossi Firenze: tutto sold out, ricerca disperata sul web

Firenze, 25 maggio 2022 - Biglietti sold out da tempo e ricerca disperata da parte dei ritardatari sul web. Sale la febbre dei fan per il concerto di Vasco Rossi a Firenze di venerdì 3 giugno 2022. Un appuntamento storico, con 62mila persone che saranno presenti alla Visarno Arena, la grande area nel parco delle Cascine, all'ex ippodromo del Visarno, che sarà la location di un concerto attesissimo.

Al concerto la birra si paga in token - Guida al concerto, gli orari

Il Tour 2022 di Vasco Rossi è già iniziato, con le date di Trento e Milano. Ma l'attesa per Firenze è alle stelle. Tantissimi i fan toscani che non vogliono perdersi l'occasione di vedere e sentire Vasco, ma tantissimi saranno i fan dalle altre regioni e anche dall'estero. Molti infatti non sono riusciti ad acquistare i ticket per la data della loro città ma hanno dovuto ripiegare su altre.

Ma se la caccia al biglietto sui canali ufficiali è finita da tempo, sul web impazzano i messaggi dei fan disperati che cercano comunque un biglietto per Firenze. Sperando soprattutto che qualcuno rinunci al suo ticket per un qualsiasi motivo. Fortemente limitata l'attività di siti che, se non illegali, hanno sempre ricevuto forti critiche. Sono i siti di secondary ticketing, ovvero quei portali che rivendono biglietti a prezzi maggiorati lucrando sulla passione dei fan. Portali entrati più volte anche nel mirino delle forze dell'ordine.

Sfidando la sorte, molti fan scrivono sui gruppi Facebook il loro grido disperato: "Cerco un biglietto per Vasco Rossi a Firenze, lo cerco disperatamente", si legge in alcuni post. Domanda e offerta si incontrano facilmente soprattutto sui siti di vendite private, come subito.it o Ebay. Messaggi che spesso sono "in codice", per non incappare in controlli, mentre altre inserzioni sono alla luce del sole. E così si scopre che i biglietti vengono proposti a un prezzo che va dai 70 ai 120 euro.

La raccomandazione è quella di stare molto attenti a questo genere di vendite, per non trovarsi di fronte a truffe. Per questo molti fan si sono messi l'animo in pace e seguiranno il concerto solo nei racconti, nei video e nelle foto degli amici.

Intanto per favorire l'incontro di domanda e offerta sono nati alcuni gruppi di scambio biglietti. E' infatti possibile, come spiega Ticketone, rivenditore ufficiale, effettuare il cambio nome sul biglietto, ovvero cederlo a qualcuno dopo averlo acquistato. E i gruppi Facebook di scambio biglietti contano infatti diverse decine di migliaia di fan. Per fare in modo che neanche un biglietto vada sprecato e che chi deve rinunciare al concerto possa consentire a qualcun altro di viverlo.