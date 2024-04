Basket B Interregionale Play-out. Abc, acuto in chiave salvezza. E ora l’atto finale a Corneliano

abc

90

oleggio basket

81

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Rosi ne, Lazzeri, Corbinelli 12, Pucci 15, Viviani ne, Zaiets 6, Scali 15, Nepi 14, Cantini, Nannipieri, Delli Carri 4, Belli 24. All. Manetti. Ass. Calvani, Cantini.

OLEGGIO BASKETBALL: Roveda 8, Giacomelli 15, Perez 17, Boldrini, Maviglia, Telesca, Pilotti 6, Sampieri 6, Borsani 6, Sablich 12, Temporali 2, Jovanovic 9. All. Nalon. Ass. Mattea, Annese.

Parziali: 24-24, 49-38 (25-14), 72-63 (23-25), 90-81 (18-18).

Arbitri: Marinaro di Cascina, Forte di Siena.

CASTELFIORENTINO. Settima vittoria consecutiva al PalaBetti per l’Abc di coach Manetti. Una vittoria, quella contro Oleggio, che consente ai castellani di andare a giocarsi la salvezza diretta a Corneliano d’Adda. Una partita caratterizzata da due grandi prove offensive, con i gialloblù spinti da cinque uomini in doppia cifra e dalla necessità di portare a casa una vittoria che vale oro. Attacchi sugli scudi in avvio di gara con le squadre che viaggiano a braccetto fino al 12-12 dopo quattro giri di lancette. Mentre Oleggio continua a far male dalla lunga distanza approfittando di una difesa castellana che stenta a decollare, l’Abc resta incollata grazie alle conclusioni in penetrazione e alla precisione dalla linea della carità (21-24 all’8′). Negli ultimi giri di lancette, però, i gialloblu stringono le maglie difensive mentre Corbinelli da tre punti si iscrive a referto per il 24-24 alla prima sirena. Il resto della gara è un continuo botta e risposta tra le due formazioni. L’ultimo sussulto piemontese arriva quando la bomba del solito Perez fa scorrere un brivido lungo la panchina gialloblu: 88-81 con due giri di lancette sul cronometro. Ma da quel momento l’Abc blinda l’area e Delli Carri, dalla lunetta, decide di far partire i titoli di coda. E ora l’atto finale: destinazione Corneliano d’Alba.