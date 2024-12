Ecco la Via dei Presepi. Oltre cento installazioni tra musica e spettacoli

Inizia oggi a Cerreto Guidi la tredicesima edizione della Via dei Presepi nelle vie del centro storico. La Via dei Presepi, che si avvale del patrocinio della Regione Toscana, è organizzata dal comitato promotore, dal Comune di Cerreto Guidi, dall’associazione Ccn Buontalenti, dalla Pro Loco e dalla parrocchia di San Leonardo, in collaborazione con le contrade e le associazioni del territorio. "La Via dei Presepi è pronta anche quest’anno ad accogliere i visitatori - dichiara la sindaca Simona Rossetti - questo si deve all’impegno e alla passione di tante associazioni e di singoli cittadini che da mesi lavorano per questo obiettivo e che ringrazio. La Via dei Presepi è un grande gioco di squadra che produce ogni anno degli ottimi risultati". Sono oltre 100 i presepi che sono stati allestiti nel centro storico di Cerreto Guidi dove la manifestazione si svolgerà da oggi al 12 gennaio. Sono attesi visitatori dall’Italia e dall’estero. Ai presepi si aggiungono le tante iniziative collaterali con musica, spettacoli e intrattenimenti previsti in ogni fine settimana.