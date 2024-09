Bollette Taric, è scontro politico: "Al lavoro per risolvere lo squilibrio". Incontri coi cittadini: il calendario

"Nonostante gli accordi e gli intendimenti precedenti presi al consiglio comunale precedente, la minoranza ha riproposto l’atto sulle riduzioni della Taric tramite l’Ida senza una collaborazione congiunta. Di conseguenza, abbiamo dovuto presentare una nostra versione. Mi dispiace che su una questione così importante si cerchi solo visibilità politica, anziché lavorare insieme per trovare soluzioni a un problema che riguarda tutti". Lo ha detto il sindaco Alessio Mugnaini, chiarendo poi che gli uffici amministrativi, in collaborazione con Alia, stanno già lavorando per risolvere lo squilibrio. Mugnaini non ha gradito l’iniziativa di Montespertoli di Tutti, che nel corso della scorsa seduta del Consiglio ha presentato una serie di interrogazioni sulla Taric, il nuovo biodigestore e l’ammontare dell’indennità di disagio ambientale.

Già nelle scorse settimane, gli esponenti della minoranza avevano segnalato aumenti in bolletta (anche consistenti) per i cittadini e avevano espresso disappunto per l’ammontare dell’Ida, a loro avviso non commisurata all’attività della nuova struttura e all’impatto sul territorio. L’amministrazione ha fatto sapere inoltre che, per la realizzazione della sezione di biodigestione all’impianto di Casa Sartori, si tratta di una "Zona F", per la quale non sono previsti oneri. Durante le trattative con Alia è stato tuttavia richiesto sotto questo aspetto un contributo forfettario maggiore, ammontante a 700mila euro da destinare alla messa in sicurezza della viabilità nella frazione di Anselmo. Sindaco e giunta hanno inoltre chiesto ad Alia di farsi carico della manutenzione delle strade comunali di accesso all’impianto per i prossimi vent’anni. "Le compensazioni richieste ad Alia – ha concluso il sindaco - risultano quindi significativamente superiori rispetto a quanto sarebbe stato dovuto al Comune applicando il consueto criterio per gli oneri urbanistici legati alla costruzione di edifici". Contestualmente, Mugnaini si è detto intenzionato a incontrare la cittadinanza in una serie di incontri pubblici, per raccogliere segnalazioni e fare il punto sulla Taric: si parte giovedì prossimo all’auditorium della biblioteca di Montespertoli, per poi passare ai circoli Arci di Montagnana (10 ottobre) Ortimino (16 ottobre) San Quirico (23 ottobre) Fornacette (4 novembre) e Martignana (6 novembre).