Ricerca Lavoro, l'open day di Confcommercio

Arezzo, 5 aprile 2024 – Baristi, addetti alla ristorazione, pizzaioli, gelatieri e operatori street food. Sono queste alcune delle figure più ricercate da LS Lavoro e Selezione, il servizio di recruiting di Confcommercio Firenze-Arezzo che offre la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

Per questo martedì 9 aprile è in programma uno speciale Open Day dedicato a uomini e donne, anche senza esperienza, che cercano un impiego come barista/barman, aiuto cuoco/a, cameriere/a, addetto/a banco gelateria, addetto/a banco gastronomia, addetto/a preparazione taglieri, pizzaioli e operatori street food per il fine settimana.

I candidati potranno presentarsi muniti di curriculum vitae nella sede aretina di Confcommercio in via XXV Aprile n.12 dalle 9.30 alle 12.00: qui avranno un primo colloquio con lo staff di LS Lavoro e Selezione al fine di facilitare la profilazione per un potenziale inserimento nelle attività lavorative in cerca di personale.

“Con l’arrivo della bella stagione e l’incremento del turismo tante imprese e pubblici esercizi hanno bisogno di figure specifiche da assumere – spiega la responsabile di LS Lavoro e Selezione Sara Vagnoli – il nostro compito è quello di facilitare il match tra domanda e offerta: per questo abbiamo deciso di organizzare un Open Day libero e gratuito. Il nostro staff darà l’opportunità di conoscere interessanti realtà aziendali, valutando i percorsi di carriera più adeguati alle esperienze e aspettative del candidato”.

L’acquisizione di nuove candidature, da parte di LS Lavoro e Selezione, non si ferma all’Open Day, ma è sempre attiva negli sportelli presenti nelle sedi Confcommercio di Arezzo e di Firenze e nell’apposito sito www.lavoroeselezione.it dove è possibile caricare il proprio curriculum vitae. Il servizio è completamente gratuito per chi cerca lavoro, con la possibilità di chiedere un primo colloquio conoscitivo e di orientamento per orientarsi tra le offerte già disponibili.

LS si occupa anche dell’attivazione di tirocini extracurriculari e contratti di apprendistato. Per maggiori informazioni: 0575 350755 / 055 203691 – 335 6662630 (responsabile Sara Vagnoli); e-mail: [email protected].