Monsignor Gambelli a Chiesanuova per il patrono e i 50 anni della parrocchia

Chiesanuova (Firenze), 8 agosto 2024 – “Abbiamo sentito il Padre vicino ed è stato un momento molto emozionante e straordinario. La presenza di Sua Eccellenza, per me e per la Comunità dei fedeli affidati alle mie cure pastorali è stata fonte di immensa gioia”. Sono le parole con le quali il parroco di Chiesanuova, don Cristian Comini, commenta la vista del vescovo Gherardo Gambelli avvenuta domenica scorsa per celebrare i 50 anni della parrocchia e per festeggiare San Donato, il patrone che è stato celebrato ieri.

“La sua vicinanza ci ha confermato nel nostro cammino con i grandi, i piccini e coloro che non potevano essere presenti ma che hanno affidato alla mia persona il loro saluto. Affermando che tutti vogliono tanto bene al Vescovo e pregano per il servizio a cui il Santo Padre lo ha chiamato alla guida della Chiesa fiorentina", continua don Comini. “La nostra è una comunità di fedeli attiva e molto operosa. Ringrazio di vero cuore tutti, a uno a uno, perché sono sempre presenti e perché attraverso le loro azioni e il loro generoso aiuto riusciamo ad avvicinare tutte le persone più bisognose”.

Anche monsignor Gherardo Gambelli, Arcivescovo di Firenze dal 24 giugno, domenica scorsa a Chiesanuova durante la messa solenne per il santo Patrono ha voluto ricordare che "celebrare l'eucarestia con voi e festeggiare questa bella ricorrenza nei 50 anni della parrocchia è riunirsi per ringraziare il Signore che vuole darci sempre una parola di speranza e di incoraggiamento”. Domenica la chiesa di San Donato a Chiesanuova nel Comune di San Casciano era stracolma di fedeli tanto che tutti non son potuti entrare all’interno. La santa Messa, animata dal coro parrocchiale, alla quale hanno partecipato i sacerdoti stati parroci della comunità di Chiesanuova, si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari. Sua Eccellenza Monsignor Gherardo Gambelli, successore sulla cattedra che fu di San Zanobi e Sant'Antonino Pierozzi, patroni dell'Arcidiocesi di Firenze, ha salutato il festante popolo giunto proprio per conoscere e ascoltare le parole del presule fiorentino, nato e cresciuto in Valdelsa.

Quella di Chiesanuova è la sua seconda visita al Vicariato di San Casciano - Montespertoli - Tavarnelle dove vi era stato lo scorso giugno, a presiedere le esequie del vicario diocesano don Renzo Pulidori. L'Arcivescovo ha benedetto la pala d’altare restaurata che ritrae la Madonna col Bambino in trono, con ai lati San Giovanni Battista, San Bartolomeo, Santo Stefano e San Benedetto, attribuita al Maestro di Marradi e, infine, ha venerato le reliquie di san Donato vescovo e martire custodite nel busto collocato nella parete destra della chiesa. Andrea Settefonti