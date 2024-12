Arezzo, 23 dicembre 2024 – Si è svolta la grande celebrazione per il 25° anniversario della SVI S.p.A., azienda leader nella produzione di mezzi d'opera ferroviari. L'evento, tenutosi nello stabilimento di Lucignano, ha accolto circa 700 partecipanti, dipendenti, ex lavoratori in pensione, collaboratori, fornitori e rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui i sindaci dei comuni della Valdichiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Civitella in Val di Chiana e Marciano della Chiana e il presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena dott. Massimo Guasconi.

Fondata nel 1999 a Città di Castello da Ivano Sambuchi e Mauro Vannoni, la SVI ha saputo distinguersi nel settore ferroviario per innovazione, qualità e visione imprenditoriale. Oggi, con uno stabilimento all’avanguardia a Lucignano, che si estende su 220.000 m² di superficie e con oltre 260 dipendenti, l'azienda guarda con determinazione alle sfide future.

La celebrazione dei 25 anni di SVI non è stata solo l’occasione per ripercorrere la storia dell'azienda, ma anche per ribadire il suo ruolo chiave nello sviluppo industriale e tecnologico del settore ferroviario, con l'impegno di proseguire su questa strada nei prossimi anni.

Mauro Vannoni, Amministratore Delegato di SVI, ha aperto la giornata con la sintesi dell’operatività, presentata con parole di orgoglio e gratitudine: "In questi 25 anni abbiamo costruito qualcosa di importante, grazie a tutti coloro che a vario titolo ci hanno dato fiducia. Oltre 4.500 mezzi ferroviari per 160 modelli prodotti per l’Italia e per l’estero, possiamo vantare uno stabilimento all’avanguardia, maestranze qualificate con età media sotto i 40 anni, fatturato in crescita mediamente dell’8-10% all’anno, un importante indotto produttivo per una forte ricaduta sul territorio, uno straordinario patrimonio di clienti. Questo anniversario è per noi l’occasione di celebrare il traguardo raggiunto, ma anche di guardare con entusiasmo, determinazione e fiducia al futuro."

Ivano Sambuchi, presidente SVI, ha ripercorso le origini del progetto e tracciato le prospettive dell’azienda, “partita – ha tenuto a ricordare - da un’intuizione di mio padre, oggi solida realtà industriale, ben consolidata sul mercato nazionale e capace di competere a livello internazionale con i più grandi player. Una crescita costante in termini di fatturato e di capacità tecnologica, con conseguente incremento di nuova forza lavorativa altamente specializzata. Un passo dopo l’altro, con la concretezza che ci ha sempre caratterizzato, vogliamo continuare a perseguire questo processo di sviluppo”.

Successivamente è intervenuto Lorenzo Vannoni, Consigliere del CdA: "Passione, innovazione e senso pratico hanno sempre guidato il nostro percorso. Oggi celebriamo non solo un traguardo, ma una tappa fondamentale verso nuovi obiettivi. SVI è e continuerà ad essere un ‘posto molto bello’, come l’ha definito una bambina in visita allo stabilimento con la scuola, dove innovazione e ricerca sono i pilastri del nostro sviluppo."

Anche la Sindaca di Lucignano, Roberta Casini, ha voluto sottolineare l'importanza di questa solida realtà industriale per l’economia e l’occupazione della vallata e non solo: "SVI rappresenta un esempio virtuoso di come un'impresa possa crescere, innovare e al tempo stesso mantenere un forte legame con il territorio. Questo anniversario è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità."

Con uno sguardo proiettato al futuro, SVI ha presentato anche un innovativo prototipo ferroviario, il “LC 600 LOCOBUS”, veicolo multi servizio da cantiere per trasporto di persone sul cantiere di lavoro, mentre la maxi torta di compleanno da 100 chili è stata trasportata da un convoglio che solitamente si utilizza per la costruzione e la manutenzione di linee ferroviarie.

L'evento si è svolto in un clima di festa e partecipazione, con momenti di convivialità, intrattenimento e uno spettacolare show pirotecnico che ha concluso la giornata.