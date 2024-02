Gli Sbandieratori di Arezzo al Festival di Cape Town

Arezzo, 22 febbraio 2024 – Nell'ambito dell'Italian Festival di Cape Town, l'evento annuale che promuove e celebra le tradizioni italiane, in programma il 2 e il 3 marzo, l'Istituto Italiano di Cultura di Pretoria, in collaborazione con il Consolato d'Italia a Cape Town, annuncia la presenza dell' Associazione Sbandieratori di Arezzo. Al Festival, gli sbandieratori avranno modo di esibirsi in vari momenti della giornata, oltre ad intrattenere il pubblico con aneddoti e dimostrazioni guidate. Gli sbandieratori sono stati per secoli una figura cardine nelle strategie militari medioevali. Facendo uso di un codice ben preciso di lanci e sventolii dei vessilli, comunicavano ai loro alleati l'attimo più propizio per l'attacco, i movimenti da effettuare con le truppe e le fasi salienti della battaglia. Con il passare del tempo, il loro ruolo ha assunto sempre più spessore artistico, diventando parte integrante del folklore e dell'intrattenimento popolare. Nata nel 1960, l'Associazione Sbandieratori di Arezzo è un'organizzazione autonoma che ha fatto di quest'arte la propria vocazione, proponendosi di restare fedele alla tradizione militare ma senza dimenticare l'aspetto artistico e coreografico. Portando avanti la loro tradizione gli Sbandieratori di Arezzo prendono parte a svariate manifestazioni culturali, ricreative e folkloristiche in Italia e nel mondo durante tutto l'anno. Al momento l'Associazione dispone di un organico di circa 60 alfieri e 30 strumenti, e ha al suo attivo più di 1700 esibizioni. Il festival si svolgerà presso The Idiom Restaurant and Wine Tasting Centre.