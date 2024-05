Gli alunni dell’Iis Signorelli hanno incontrato il vescovo Migliavacca

Arezzo, 11 maggio 2024 – Gli alunni dell’IIS L. SIGNORELLI, MERCOLEDÌ 8 MAGGIO hanno incontrato Sua Eccellenza il Vescovo Andrea Migliavacca presso l’Aula Magna “La Moderna”. Tema centrale dell’incontro: la lettura dei sentimenti soffermandosi sui “verba affectuum” nei Vangeli, per una diacronia dell’affettività. Dopo un primo saluto del Sindaco, che non è voluto mancare per accogliere il Vescovo, il Dirigente Scolastico ha presentato quest’ultimo agli alunni ringraziandolo della Sua presenza e affidando alle Sue preghiere tutta la scuola e tutte le necessità di ciascuno, nessuno escluso, poiché il percorso di crescita di ciascuno studente potesse essere affiancato anche dalla protezione divina. L’evento nasce da un progetto che l’istituto aveva condiviso con l’associazione di volontariato AVO e dall’incontro degli studenti dell’IPSS dell’indirizzo socio-sanitario con gli ammalati, per lo più anziani, dell’ospedale di Fratta focalizzando gli interventi su alcuni termini quali gentilezza, condivisione, rispetto dell’altro, cura e vicinanza nella sofferenza. Quattro alunni del terzo anno del liceo classico, preparati dal prof. Gioacchino Colella, Lorenzo Bonanni, Miriam Sposato, Federico Coccodrilli e Angelica Mencarelli hanno apportato il loro contributo analizzando i “verba affectum” nei vangeli collegandoli anche in opere d’arte, come espressione di messaggi, fino ad arrivare al concetto di “volontariato”. Successivamente è stato proiettato un video e spiegato ai presenti il significato di alcune tele realizzate dagli alunni dell’IPSS, riconducenti ai temi affrontati, inserite in mostra, nella stessa aula magna. Sono intervenute la presidente dell’Avo di Cortona, Rita Pastonchi, che ha manifestato la sua gioia nel condividere questo progetto con l’Istituto Signorelli, spendendo parole di gratitudine nei confronti degli alunni e del corpo docente e del dirigente, la presidente AVO della Regione Toscana Fiorenza Fanicchi che ha condiviso i significati dei “verba affectum” individuato dagli alunni e riscoprendo quanto essi fossero in comune con tutti gli elementi fondanti dell’AVO e pertanto di quanto l’associazione si impegna a lavorare nell’agire attraverso le azioni espresse da quegli stessi verbi per incontrare il malato, l’altro, ed instaurare con lui una relazione di sostegno, anche nel silenzio. Sua eccellenza il vescovo Andrea Migliavacca ha ascoltato con attenzione gli alunni complimentandosi con loro per il lavoro svolto, per la loro particolare competenza nell’analizzare minuziosamente i termini latini e per la rielaborazione sul significato dei testi dei vangeli, apportando il loro contributo in una riflessione del tutto personale e condivisibile. Ha consigliato loro di continuare a studiare e ad approfondire sempre quanto viene loro presentato dai docenti e lavorare sempre con passione a soddisfare i loro interessi. L’incontro si è concluso con la S. messa celebrata dal vescovo insieme a Don Giovanni, Don Wagner, Don Ottorino Capannini, sacerdoti cortonesi e a due sacerdoti di Pavia. La S. Messa è stata partecipata e animata dagli alunni, dal personale docente e ATA, numerosi, presenti in Cattedrale.

Il Vescovo, dimostrando gioia per aver incontrato i giovani del nostro istituto, ha augurato loro di incontrare Gesù in ogni momento della loro vita. Sicuramente l’8 maggio 2024 rimarrà nei ricordi come uno dei momenti più belli vissuti dall’IIS. L. Signorelli.