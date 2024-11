Fine lavori: riapre lo sportello postale di Compiobbi

Fiesole, 29 novmbre 2024- L’Ufficio Postale di Compiobbi ha riaperto ed è operativo con i consueti orari.

Sono infatti terminati i lavori di ristrutturazione che hanno permesso di predisporre i macchinari e adeguare i locali di piazza Etrusca al prossimo avvio del progetto “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”, con il quale Poste Italiane renderà più semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, progetto previsto per i comuni con meno di 15 mila abitanti.

“Il nuovo sportello Polis di Compiobbi è frutto di un progetto che parte da lontano e che, da oggi, offre servizi migliori alla nostra comunità. Ancora una volta voglio ringraziare- spiega l’Assessore con delega a Digitalizzazione e Infrastrutture tecnologiche, Andrea Cammelli- le cittadine e i cittadini della Valle dell’Arno per la grande pazienza dimostrata in questo mese e mi auguro che presto lo sportello possa davvero diventare un punto di riferimento amministrativo per le persone"

Lo sportello aprirà al pubblico con il consueto orario, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Daniela Giovannetti