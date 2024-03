Fidapa, l’Assemblea Distrettuale in programma il 6 e il 7 aprile ad Arezzo

Arezzo, 21 marzo 2024 – La Fidapa BPW Italy Distretto Centro sta per vivere una due giorni di lavori assembleari ricca di appuntamenti e di contenuti di alto spessore.

Cornice dell’Assemblea Distrettuale in programma il 6 e il 7 Aprile 2024 è la città di Arezzo.

Da un’idea della Presidente Distrettuale Grazia Marino, di concerto con il Comitato di Presidenza e in collaborazione con la Sezione ospitante presieduta da Maria Cristina Salvini, nasce nella Fidapa una Young Hub. Nei locali del prestigioso Circolo Artistico di Corso Italia si alterneranno momenti di aggregazione con laboratori pratici e dibattiti costruttivi, in cui per la prima volta le socie Under 35, associate alle 44 sezioni della Fidapa Distretto Centro tra Marche, Umbria, Lazio e Toscana, ovvero le Young avranno la possibilità di far sentire la loro voce, di farsi conoscere, di confrontarsi con le socie più grandi e generare l’incontro tra il nuovo e la storia, tra il passato e il futuro dell’Associazione.

La Presidente Marino punta molto sulle giovani fidapine perché insieme alla loro intraprendenza e alla loro visione di una Associazione al passo con i tempi, sarà possibile portare novità nel pieno rispetto della continuità.

La Fidapa è un movimento di opinione e tra le sue mission lavora affinché le donne ottengano indipendenza economica, pari opportunità e rappresentatività nella vita economica, civile e politica; inoltre mira a incoraggiare e sostenere le donne e le ragazze nello sviluppo del proprio potenziale professionale e di leadership usando le proprie capacità per il bene degli altri, a livello locale, nazionale e internazionale.

Da Arezzo, con la prima Young Hub si guarderà ad una nuova Fidapa.