Firenze, 8 gennaio 2022 - Covid Toscana, i nuovi contagi registrati oggi, 8 gennaio, sono 15.892. Il dato emerge su un numero elevato di tamponi: ben 75.252 test di cui 17.526 tamponi molecolari e 57.726 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 21,12% (79,7% sulle prime diagnosi). Per quanto riguarda i vaccini invece, quelli somministrati sino ad oggi sono 7.376.790.

Toscana in zona gialla da lunedì 10 gennaio. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato ieri le ordinanze per il passaggio dal prossimo lunedì dalla zona bianca alla zona gialle delle regioni Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta. Con queste 4 regioni le regioni classificate gialle per le misure anti-Covid diventano così in tutto 15. Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 470.590 i casi di positività al Coronavirus e 7.630 i deceduti.

Intanto da ieri è possibile prenotare la terza dose 'booster' di vaccino contro il Covid19 anche per chi ha tra i 12 ed i 15 anni di età, come da indicazioni ministeriali. Le somministrazioni inizieranno lunedì 10 gennaio. Sempre da lunedì 10 gennaio tutte le dosi booster potranno essere somministrate a distanza di 4 mesi (non più 5, come in precedenza) dalla fine del ciclo vaccinale primario, prenotabili fin da ora. Il portale dove poter prenotare è per tutti http:\\prenotavaccino.sanita. toscana.it.

