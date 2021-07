Firenze, 24 luglio 2021 - Ormai da tre giorni sono stabili (con una leggera tendenza alla diminuzione) i nuovi positivi giornalieri al Covid in Toscana: nelle ultime 24 ore sono stati 441 (ieri 470, l'altro ieri 505). Il tasso di positività resta alto: 7,6% sulle prime diagnosi (ieri 7,7%, l'altro ieri 8%).

I nuovi casi sono 33 ad Arezzo, 137 a Firenze, 12 a Grosseto, 29 a Livorno, 80 a Lucca, 17 a Massa-Carrara, 41 a Pisa, 38 a Prato, 28 a Pistoia e 26 a Siena.

Ieri sono stati effettuati 13.954 test (più o meno la metà tamponi molecolari e l'altra metà test rapidi). Il tasso di positività "lordo" è di 3,16%.

Il dato è stato diffuso sui social da Eugenio Giani, che ha anche spiegato come nelle ultime 24 ore siano stati effettuati "più di 40mila vaccini, per un totale di 3 milioni e 790mila". Proprio ieri il presidente della Regione aveva annunciato l'obbiettivo di arrivare a 5 milioni di dosi somministrate in Toscana entro la fine di settembre.

L'incidenza dei nuovi positivi comune per comune

I dati comune per comune con l'incidenza: da ricordare che in comuni molto piccoli può bastare un caso a far schizzare l'indice, che si riferisce ai nuovi positivi ogni centomila abitanti.